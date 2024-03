The Crow | fa già discutere il remake del film cult Il Corvo VIDEO

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 E’ già successo con The Batman, l’ennesimosul Cavaliere Oscuro uscita nelle sale due anni fa. Adesso si ripete con The– Il. Quando già ben prima si sparse la notizia che il ruolo del supereroe di Gotham Ciy sarebbe stato affidato a Robert Pattinson, subito si scatenarono le polemiche perché l’attore esploso con la saga di Twlight non veniva considerato all’altezza di un personaggio così iconico, caratteristico, unico. Polemiche poi spazzate via dalla più che convincente prestazione dell’attore, promosso a pieni voti. Accadrà lo stesso con Bill Skarsgård? E ildeltratto dal racconto a fumetti di James O’Barr sarà all’altezza del precedente? O si rivelerà, come è già successo per altre pellicole riproposte ...

Dopo la versione originale, Eagle Pictures, che lo distribuirà prossimamente nei nostri cinema, ha reso disponibile il trailer ufficiale in italiano e il poster di The Crow - Il Corvo , il nuovo film ... (comingsoon)

Il trailer italiano di The Crow - Il corvo anticipa l'arrivo del film nelle sale italiane in estate, ma le reazioni degli spettatori si dividono tra chi è possibilista e chi boccia il remake senza ... (movieplayer)

Arriva al cinema l’adattamento al grande schermo di The Crow – Il Corvo, graphic novel di James O’Brian datato 1989. La pellicola vede alla regia Rupert Sanders mentre Bill Skarsgård (IT, John Wick ... (funweek)

‘The Crow – Il Corvo’, dal graphic novel al grande schermo

Prossimamente solo al cinema, ‘The Crow – Il Corvo’ è l’adattamento per il grande schermo del graphic novel di James O’Barr.msn

The Crow (2024), Bill Skarsgård vuole vendetta nel primo violentissimo trailer del reboot: Dopo il cult del 1994 esce un nuovo film tratto dalla grapich novel di James O'Barr. The Crow uscirà a breve nei cinema. Per ora gustiamoci il trailer.cinema.icrewplay

CINEMA - Back on the big screen, "The Mask", "Quarto potere" e "Scarface" tornano nei The Space: Tre cult del cinema internazionale torneranno presto nelle sale di The Space Cinema. “The Mask”, in occasione del suo 30º anniversario, torna dal 18 al 20 marzo per far rivivere agli spettatori la sto ...napolimagazine