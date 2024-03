Tessile e abbigliamento volano La filiera sale del 28% all’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’economia toscana rallenta e dall’ultima nota congiunturale di irpet si evidenzia la sofferenza del settore moda. Se però si amplia l’orizzonte agli ultimi tre anni, laindustriale delè comunque cresciuta a ritmo elevato, con un +28% medio annuo, ed è stata così in grado di produrre valore e generare indotto su altri 14 settori, per un valore di 9 miliardi al’anno. I dati emergono dallo studio sull’economia toscana realizzato da Banca Ifis. "La Toscana - dichiara Raffaele Zingone, condirettore generale di Banca Ifis - rappresenta una delle regioni italiane più vivaci a livello economico e produttivo, capace di connotarsi come un brand molto forte che spinge l’export di prodotti e servizi. Il sistema moda, oggi eccellenza nazionale, guida un tessuto di imprese che sanno distinguersi anche nel campo ...