(Di venerdì 15 marzo 2024) “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.

Tesoro, mi si è ristretto il Campo Largo

È finita così. È finita che in Basilicata per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile si è ricomposto il Campo Largo. Largo ma non larghissimo. È stato individuato il candidato, Domenico Lacerenza, m ...lanazione

"Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (e le loro aziende)". L'Italia perde imprese "giovani", Torino sfida gli Under 35: Riflettori puntati, in particolare, su temi emergenti come digitalizzazione, attenzione al cambiamento climatico, necessità di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico nazionale, ...torinoggi