Terrorismo | Gasparri | ‘da giovani Fi nessuno squadrismo e nessuna violenza’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La professoressa Antonella Di Cesare torni nel mondo reale che non è né quello di stampo marxista né quello di colore rosso che sembrerebbe prediligere. I ragazzi del Coordinamento romano di Forza Italiaieri hanno organizzato una contestazione silenziosa e pacifica, prima dell?inizio della sua lezione, mostrando le foto di alcune vittime delle Brigate Rosse. Senza creare nessun disagio. Forse la professoressa si è sentita infastidita da chi, coraggiosamente, le ha ricordato gli innocenti uccisi per mano di chi lei stessa ha ricordato con affetto. Quindiintimidazione squadrista eviolenza”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al senato, Maurizio.“La Di Cesare piuttosto -aggiunge- rifletta sulle sue azioni e sui valori che vuole trasmettere ai propri ...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La professoressa Antonella Di Cesare torni nel mondo reale che non è né quello di stampo marxista né quello di colore rosso che sembrerebbe prediligere. I ragazzi del ... (liberoquotidiano)

Gli Eurofighter Typhoon italiani sfrecciano in Polonia

Roma: Gasparri (Fi), 'Scala della legalità a Tor Bella Monaca rilancia messaggio positivo' Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Con questa scala che riporta i nomi dei principali eroi della lotta alle mafie ...affaritaliani

Dossieraggio, Gasparri: “De Raho ha un conflitto di interessi grande come una casa”: Su First online si scrive: «Le condotte di Pasquale Striano, tenente della Guardia di Finanza “Mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti ele ...informazione

Dossieraggio, Gasparri attacca Cafiero De Raho: "Inopportuno in Commissione": Sullo scandalo della Procura Antimafia, la Commissione antimafia, 'deve agire con immediatezza', tuona Maurizio Gasparri, 'in modo che non si perda tempo'. 'Poi verrà il tempo di altre commissioni ma ...informazione