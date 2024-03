Terricciola | il sindaco e l’assessore stanno insieme e hanno una bimba | «E allora lei deve dimettersi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) A, piccolo paese dell’Alta Vardera in provincia di Pisa, ilMirko Bini e l’assessora all’urbanistica e ai lavori pubblici Giulia Bandecchiedappena avuto un figlio. Ma a causa di un esposto alla prefettura e a un’interrogazione parlamentare promessa e poi ritirata lei ha presentato le sue dimissioni. «Ricopro il ruolo di assessore dal 2019 anno in cui sono stata eletta dai cittadini e successivamente nominata dal, con il quale non avevo nessuna relazione, per far parte della giunta. Lunedì mi è stata recapitata un’interrogazione parlamentare firmata dall’onorevole Michelotti di Fratelli d’Italia. Dove (in modo errato) si riporta che io sia sia in coniugio o affine aldella giunta di cui faccio parte. E quindi ...