Terremoto a Fukushima | scossa di magnitudo 5 8 | nessuna allerta tsunami

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 L’epicentro del sisma al largo della costa Unadidi5.8 della scala Richter è stata registrata a, nel Giappone orientale. Lo rende noto l’Agenzia meteorologica giapponese spiegando che l’epicentro delè stato al largo della costa della prefettura di, dove sono state registrate forti scosse. Le autorità locali e l’agenzia meteorologica nipponica hanno confermato che, nonostante la forza della, non ci sono state vittime né segnalazioni di danni gravi. Altri controlli sono in corso per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche, comprese quelle legate alla centrale nucleare di, che in passato è stata al centro di un catastrofico ...