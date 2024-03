Terra Amara | Zuleyha perde la tenuta? Così si vendica di Betul

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovi problemi pernei nuovi episodi diche vanno in onda nella prima serata di venerdì. La Altun si ritrova di fronte a una situazione davvero spiacevole, causata da. Ebbene improvvisamentescopre che deve lasciare villa Yaman, per via di un pignoramento. Se non pagherà nove milioni di lire turche, ladi Hunkar e Demir, che ora appartiene a lei, verrà pignorata. La Altun comprende subito che dietro ciò che sta accadendo c’è lo zampino di, la quale ha nascosto le fatture sfruttando la delega che le aveva lasciato il defunto Demir.anticipazioni:costretta a lasciare villa Yaman Leggi anche:, perché ...