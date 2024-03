Terra Amara stasera su Canale 5 | anticipazioni delle puntate del 15 marzo | Zuleha spara a Hakan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024)15su5 in prima serata va in onda una nuova puntata di: ecco ledi quello che vedremo.venerdì 15in prima serata, su5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di. Per gli appassionati della soap turca, il doppio episodio del venerdì sera diventa un appuntamento fisso, da questa settimana le avventure di Zuleyha vanno in onda solo in questo giorno della settimana, lasciando il daytime pomeridiano a Endless Love. Prima di rivelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 914:10...