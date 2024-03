Terra amara | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi | 15 marzo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Questa sera, venerdì 152024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (e/o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo lee ladegli episodi di questa sera.Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell’azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara. È solo grazie all’intervento di Fikret che manca il bersaglio. Intanto, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, al quale dice che non ...