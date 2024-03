Teotino | «Inter | c’era un campanello d’allarme Rigori? Due scelte»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) La sconfitta dell’contro l’Atlético Madrid continua a far parlare, anche per come è arrivata con la squadra di Inzaghi incapace di tenere il vantaggio., ospite di Sky Sport 24, vede alcune difficoltà non valutate forse al meglio. LO STOP – Per Gianfrancola scarsa resa con l’Atlético Madrid non era un caso: «Nelle ultime due partite dell’in campionato, pur vinte contro Genoa e Bologna, avevo avuto una sensazione di calo fisico. L’ha fatto questo straordinario mese di gennaio e febbraio con tutte vittorie, mostrando un calcio spettacolare e diversificato, però nelle ultime due partite sofferenze accentuate contro Genoa e Bologna. Anche se la partita era stata portata a casa si era acceso un: a Madrid ho visto ...