Tennis | interruzioni e invasioni a sorpresa | dalle api all' iguana | i casi più curiosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)api all'gigante, passando per un gatto sfuggente e un film a luci rosse. L'interruzione del match tra Alcaraz e Zverez, che ha visto tra l'altro lo spagnolo vincere diventando così il prossimo avversaio di Sinner. Lo sciame che ha punto ilta spagnolo e ha costretto il giudice di sedia a fermare il match dopo solo due game è l'ultimo di una serie di singolare e a volte bizzarrreche negli ultimi anni hanno segnato match del circuito ATP a diversi livelli. Rimanendo in tema insetti ad esempio, Rafa Nadal alcuni anni fa è stato costretto a fermare un turno di servizio per una gigantesca farfalla che infastidiva il suo avversario: prima si è tentato di salvarla allontanandola dal campo ma alla fine a risolvere la situazione ci ha pensato un raccattapalle che l'ha letteralmente eliminata, ...