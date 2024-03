Tennis | da lunedì 18 marzo inizia la Coppa Italia Tpra Jacopo Mazzella e Laura Bardelli vincono in doppio a Pistoia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il circuitodiarriva nel fine settimana al nuovo impianto Blue Park di Arcola con la prova dedicata al. Intanto la coppia spezzina composta dasi è aggiudicata il torneo dimisto che si è disputato aconfermando le ottime qualità già più volte espresse in provincia. Nel torneo di Follo riservato al singolare femminile organizzato da Maurizio Vallesi successo di Erica Pucciarelli nel derby del circolo contro Manola Romiti. Tutto pronto, infine, per l’inizio dellaalla quale partecipano i circoli della Provincia spezzina. Previsti inconti di singolare maschile, femminile, doppi e...

Roma, 10 feb. (askanews) – Jannik Sinner guida il gruppo di tre italiani all’ABN Amro Open, l’ATP 500 al Rotterdam Ahoy, il torneo Tennis tico di maggior prestigio organizzato in Olanda. ... (ildenaro)

La classifica difficilmente mente. E vale anche per Stefanos Tsitsipas , che negli ultimi dodici mesi ha faticato tremendamente nell’ottenere risultati degni del suo passato. Il Tennis ta ellenico, ... (sportface)

Indian Wells, Sinner supera Lehecka in due set: 6 - 3, 6 - 3. In semifinale contro Zverev o Alcaraz: ...in carriera avrebbe la certezza di piazzarsi alle spalle di Novak Djokovic a partire da lunedì 18 ... Insomma, Sinner è davvero a un passo dallo scrivere l'ennesimo record storico del tennis italiano. ...

Tennis, Djokovic rinuncia a giocare a Miami: Sinner in Florida potrebbe essere testa di serie numero 1: ...serbo Sasa Ozmo (da sempre molto vicino al numero uno del mondo) per mettere il mondo del tennis al ... ipotizzando il sorpasso ai danni dello spagnolo a partire da lunedì 18 marzo nella classifica ...