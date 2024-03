Techno | perché è diventata patrimonio dell' Unesco

Breve storia della techno berlinese: Le origini del nome non sono chiare: secondo alcuni viene definita "techno" perché composta interamente con strumenti elettronici, e quindi in un certo senso "tecnologici", soprattutto in un'epoca in ...

Danny Druce si racconta: "Ecco la mia I Feel the Energy' (Jaywork): Esportiamo tantissima Tech - House e Techno di altissimo livello. Il Pop strizza l'occhio agli anni ... Che consigli daresti a chi si approccia oggi al lavoro del dj Perché è ancora un Lavoro Lol ! ...