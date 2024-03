(Di venerdì 15 marzo 2024)(Ancona), 15 marzo 2024 -verso l’addio alla sede di: scatta lodei dipendenti che ad oggi sono 300. Si tratta di unodi 6 ore che si terrà martedì prossimo con sit-in davanti alla sede dello stabilimento (via Della Figuretta), a partire dalle 10,30 fino alle 12. “Loè stato proclamato dalla Fiom Cgil perché, a settembre prossimo, chiude la sede die i circa 300saranno trasferiti nello stabilimento di Pesaro – spiegano dal sindacato -. La Fiom Cgil e la Rsu sono fortemente preoccupati di questa scelta da parte dell’azienda, che cambia del tutto le condizioni di vita di chi lavora”. “Chiediamo l’apertura di unasindacale in cui l’azienda ascolti e accetti le ...

TeamSystem lascia Jesi, sciopero dei lavoratori: "Si apra una trattativa"

La Fiom Cgil annuncia la mobilitazione con sit-in a Fontedamo per martedì prossimo. Gabrielli: "Il trasferimento a Pesaro di 300 lavoratori comportera' un sostanzioso peggioramento delle condizioni la ...

