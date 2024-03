Taylor Swift | da oggi in streaming su Disney+ il film The Eras Tour

In concomitanza con l'uscita del film concerto, la homepage ha preso "le sembianze" di una playlist della Swift In occasione del debutto in streaming di Taylor Swift | The Eras Tour ( Taylor 's ... (movieplayer)

Taylor Swift, You Are in Love tra le bonus track del The Eras Tour (ora in streaming)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Taylor Swift, You Are in Love tra le bonus track del The Eras Tour (ora in streaming) ...tg24.sky

Taylor Swift invade la homepage di Disney+ per l'uscita di The Eras Tour: In occasione del debutto in streaming di Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), che presenta la versione filmata definitiva dell'Eras Tour della Swift, attualmente in pieno svolgimento in ...movieplayer

Taylor Swift ha preso d'assalto Disney+: la vedrete ovunque, ma non si tratta di un glitch: La pop star Taylor Swift ha letteralmente preso d'assalto la piattaforma di streaming on demand Disney+ in queste ore, ma non temete non si tratta di un glitch. Il servizio di streaming ha appena ...cinema.everyeye