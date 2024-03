Tavolo sul Biotecnopolo Dsu | vedrò i due rettori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Con un tocco di malignità diplomatica, il governatore Eugenio Giani rivela ai cronisti che la premier Giorgia Meloni non aveva nessuna idea di cosa fosse ildi Siena. E che, alle sollecitazioni della Regione di sbloccare quei 380 milioni di euro di finanziamento complessivi, la presidente del consiglio ha promesso che avrebbe parlato con i quattro ministri soci fondatori. " "Mi farò carico io di convocare a Roma uncon i ministri competenti, Università e ricerca, Imprese e made in Italy, Economia e Finanze e Sanità, per sbloccare il- ha rivelato ieri Eugenio Giani -. Nell’incontro con il ministro Raffaele Fitto e con la presidente del Consiglio Meloni, ho avuto l’autorizzazione ad approfondire di più la questione dele sono ora abilitato a muovere dei passi con i ...