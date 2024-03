Tavolo crisi Nuroll | interrogazione di Stefano Graziano ai Ministri Lavoro ed Economia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma.parlamentare del deputato casertano del Partito Democratico,, al Ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro dele delle politiche sociali, con cui chiede di sapere: “premesso che laS.p.a., importante realtà produttiva manifatturiera nel settore gomma, plastica e specializzata nella produzione di film in Pet biorientato per gli imballaggi alimentari con sede a Pignataro Maggiore (CE), sta attraversando un periodo di grave. Le 76 lavoratrici e lavoratori dell’azienda sono da tempo soggetti a ripetuti ricorsi agli ammortizzatori sociali, prossimi a scadenza il 14 aprile 2024. La proprietà dell’azienda, facente parte del gruppo turco Yildiz-Polinas, ha manifestato l’intenzione di delocalizzare la produzione e chiudere ...