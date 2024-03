Tassello decisivo Chico Forti | Nordio trasmette gli atti per il rientro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo il via libera dello stato della Florida al trasferimento dell'imprenditore detenuto negli Usa da 24 anni, il ministro della Giustizia ha trasmesso al procuratore generale di Trento le carte per il suoin Italia

Chico Forti, Nordio trasmette a Trento gli atti per il rientro in Italia

Il riconoscimento della sentenza americana da parte dell’autorità giudiziaria italiana costituisce un Tassello decisivo della procedura per il ritorno di Forti nel suo Paese. RSS Feed ...adnkronos

Chico Forti, Nordio trasmette gli atti per il rientro alla Procura di Trento: cosa manca per il trasferimento e quando tornerà: Chico Forti, il ritorno in Italia si avvicina. Dopo il via libera della Florida al trasferimento in Italia dell'ex imprenditore, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha trasmesso ...leggo

Chico Forti, il ministro Nordio trasmette a Procura Trento gli atti per il rientro: Dopo il via libera della Florida al trasferimento in Italia di Chico Forti, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha trasmesso al procuratore generale di Trento l'atto con cui chiede di promuover ...tgcom24.mediaset