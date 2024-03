Tassa sul fast fashion | in Francia i capi di abbigliamento costeranno fino a 10 euro in più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lale aziende di. Una nuova legge, unica al mondo, imporrà numerosi divieti e limitazioni all’industria della moda in caso non rispetti alcuni parametri di sostenibilità sociale e ambientale. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le aziende di moda che al contrario puntano sulla circolarità, ma anche per dare un contributo ai consumatori che scelgono di far riparare i propri abiti invece di buttarli e comprarne di nuovi. LasulinL’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese, che è anche quella con maggior potere legislativo, ha approvato una legge che dovrebbe aiutare a limitare l’impatto ambientale e sociale delle aziende di...