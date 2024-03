(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Sull’aumento delladida parte del Comune di Arezzo, replicano le associazioni di categoria. “Ilutilizzato dal Comune di Arezzo per arrivare alla decisione di aumentare ladiè poco in linea con il clima di collaborazione e confronto che la categoria ha sempre ricercato con l’amministrazione che, con sole 24 ore di anticipo, ci ha informati di un provvedimento già preso e non modificabile. Si può discutere, anzi a nostro parere si deve, sulla sostanza del provvedimento. Avremmo avuto alcune idee e proposte alternative o integrative, che così non ci è dato di portare al tavolo. C’è un problema di tempi, a stagione turistica praticamente avviata, e di impegni già assunti coi tour operator che non possono essere disattesi. Il rischio è di ...

Tassa di soggiorno raddoppiata, le categorie non ci stanno: «Metodo inaccettabile»

