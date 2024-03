Tardelli | «Il calcio italiano è sempre in crisi»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Marco, ex calciatore, ha parlato a La Stampa dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions e sulladelMarco, ex calciatore, ha parlato a La Stampa dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions e sulladel. Le sue dichiarazioni: INTER – «Anche il fiore all’occhiello del nostro campionato purtroppo ha fallito: l’Inter è crollata con l’Atletico Madrid. Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i ‘materassai’ era stata l’Inter dei sogni».– «Al di là dei risultati, ilnon sta attraversando un momento felice: troppe strane situazioni vengono considerate delle ...

Tardelli: «Inter L'eliminazione ci ha stupefatti, giocava contro i materassai»

