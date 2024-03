Tapiro d’oro a Ibrahimovic | “Sono io il proprietario del Milan”

Questa sera a Striscia la Notizia la consegna del Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic . Le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera su Canale 5. Striscia la Notizia , Tapiro d’oro a ... (metropolitanmagazine)

È bufera sul Milan. Ma Ibrahimovic scherza: “Sono io il proprietario”

A Striscia la notizia, in onda questa sera: «C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario è RedBird». Zlatan Ibrahimovic è stato beccato da Valerio Staffelli di Striscia La Not ...informazione

Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Ibrahimovic, il motivo: Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un nuovo Tapiro d'oro, l'ottavo della sua carriera, dall'inviato Valerio Staffelli di Striscia la notizia ...notizie

Caso Milan, Tapiro d’oro ad Ibra: “Sono io il proprietario”: Tapiro d'oro a Zlatan Ibrahimovic per le vicende legate al passaggio di proprietà del Milan: la risposta dello svedese dopo la consegna non si fa attendere ...calciomercato