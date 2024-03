Tananai | Veleno | testo e significato della nuova canzone in uscita venerdì 15 marzo dopo 6 mesi di silenzio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024)una pausa di sei, ed un 2023 pieno di successi,torna in pista. Lo fa con nuovi progetti e tanta musica com'è nel suo stile. Oggi, venerdi 15, è in programma l'del suo nuovo singolo,, che verrà mandato in onda da radio e piattaforme digitali varie. Gli ultimi me