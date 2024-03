Tamponamento su Punta Penna | auto contro guardrail | due feriti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoDue persone sono rimaste ferite poco dopo le 10, in un incidente stradale avvenuto sul Ponte. Duesi sarebbero tamponate e una è finitail. Inon sarebbero in gravi condizioni e sono stati trasall’ospedale Santissima Annunziata.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

“Beef – Lo scontro”, un tamponamento che cambia la vita. Da vedere su Netflix

Come può un Tamponamento stradale cambiare completamente la tua vita “Beef - Lo scontro”, pluripremiata (con tre Golden Globe) serie Netflix in 10 Puntate, parte da un evento molto comune che diventa ...sorrisi

Messina, Tamponamento in tangenziale: lunghe code in direzione Catania: Incidente in tangenziale, fortunatamente senza feriti, poco dopo le 14 di oggi. Un'auto ha tamponato la vettura che la precedeva proprio all'altezza dello ...messina.gazzettadelsud

Tamponamento a catena tra auto, code lungo la Sp13: Un Tamponamento a catena tra tre macchine è avvenuto questa mattina, martedì 12 marzo 2024, lungo la Strada provinciale 13, tra Pessano con Bornago e Caponago. Incidente tra tre macchine sulla Sp13 L' ...primalamartesana