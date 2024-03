Talpa procura di Roma | De Vivo condannato a 5 anni per corruzione in atti giudiziari

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Il gup dihaa 5, in rito abbreviato, Jacopo De, arrestato nel febbraio 2023 insieme alla compagna, la praticante avvocato Camilla Marianera, con l’accusa diin. Dee Marianera, il cui processo è in corso con rito ordinario, sono accusati di avere venduto in