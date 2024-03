Tajani gela Macron | “Truppe a Kiev? L’Italia non ci pensa nemmeno Si rischia una guerra mondiale”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina” e “mi auguro che non accada” che un Paese vada a combattere lì. “Entrare e farealla Russia significare la Terza”. Lo ha ribadito forte e chiaro il ministro degli Esteri Antoniointervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, specificando che è escluso che leitaliane vadano in Ucraina. Una risposta netta all’ipotesi ventilata ancora una volta da Emmanueldi inviarein Ucraina. Il ministro degli Esteri italiano ha immediatamente reagito all’ipotesi dell’invio diin Ucraina che il presidente francese ha ipotizzato durante un’ intervista in tv. “non ci stando ...