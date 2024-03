Tajani | “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina”

(Di venerdì 15 marzo 2024) “che lanonin. Mi auguro anche che nessun singolo Paese ci stia pensando. Non c’è nessun accordo, nessuna idea in tal senso”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo a LetExpo organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere. Per il vicepremierlanon devein. “Non c’è nessun accordo, nessuna idea in tal senso” “Sarebbe un errorein. Noi dobbiamo aiutare l’a difendersi. Manoi a fare la guerra alla Russia” ha aggiunto ancoraparlando della possibilità che truppe dellaentrino ...

Truppe Ue a Kiev, Tajani: "Sarebbe un errore entrare in Ucraina contro la Russia, significa rischiare la terza guerra mondiale"

