Taiwan non si fida di Starlink (e della Cina). Così intende costruire la propria rete di satelliti

Chi gioca col fuoco rischia di bruciarsi – di Vittorio Volpi

Non bastano i guai dell’Ucraina, a Washington rischiano di svegliare altri vespai. La visita di oggi della speaker della Camera Nancy Pelosi, salvo cancellazioni, rischia di mettere sale sulla ferita ...ticinolive.ch

Visite pubbliche alla "Friendship Flotilla" di Taiwan prima della partenza per il Pacifico: Keelung (Taiwan), 16 mar. (askanews) - Visite pubbliche alla "friendship flotilla" di Taiwan nel porto settentrionale di Keelung, prima di salpare per il Pacifico per visitare gli alleati diplomatici ...libero

Un bug ha mandato in tilt i McDonald’s di mezzo mondo: i clienti non riescono più a ordinare: Un problema informatico ha mandato fuori servizio gli ordini via app e monitor in diversi punti vendita di McDonald's in Nuova Zelanda, Australia, Regno ...fanpage