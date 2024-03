Tabellone e accoppiamenti quarti di finale e semifinali Conference League 2023 2024

Sorteggio quarti di finale, la Fiorentina può sorridere: pescato il Vitkoria Plzen, evitati Aston Villa, Lille e Fener

CONFERENCE LEAGUE - Sorteggio quarti di finale che sorride molto alla Fiorentina: nei quarti ci sarà il Vitkoria Plzen, in semifinale Club Brugge o PAOK.eurosport

LIVE | Conference League, sorteggi quarti: i pericoli per la Fiorentina | OneFootball: Non ci sono teste di serie; Formazioni dello stesso paese possono incontrarsi (in questo caso Olympiacos e PAOK Salonicco); La prima squadra pescata negli accoppiamenti giocherà l’andata in casa; Ogni ...onefootball

EUROPA LEAGUE, Milan-Roma ai quarti. L'Atalanta...: Sorteggio dei quarti di finali e delle semifinali di Europa League a Nyon. La certezza è che avremo almeno una italiana in semifinale ma sarà impossibile averne tre vista la sfida ...firenzeviola