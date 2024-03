Swisscom comprerà Vodafone Italia Verrà integrata con Fastweb

Swisscom comprerà Vodafone Italia per fonderla con Fastweb: L'azienda di telecomunicazioni svizzera Swisscom ha annunciato che comprerà per 8 miliardi di euro il 100 per cento di Vodafone Italia, una delle aziende più importanti nel settore delle telecomunicazioni in Italia, con l'obiettivo di ...

