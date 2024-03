Swisscom compra Vodafone Italia per 8 miliardi Sarà integrata con Fastweb Il gruppo inglese | “In Italia il gioco non vale la candela”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilsvizzeroha stipulato accordi per l’acquisizione diper 8di euro. Ilelvetico è già presente incon, acquistata nel 2007 che ora verràcon. Il closing dell’operazione che “non richiederà il voto degli azionisti”, dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025. Dopo l’annuncio le azioni delsalgono a Londra di oltre il 4%, bene anchein rialzo del 2,5% a Zurigo. La newco e ilstipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra ...

