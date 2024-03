Swisscom completa le nozze con Vodafone Italia | acquisizione da 8 miliardi | poi la fusione con Fastweb

(Di venerdì 15 marzo 2024)passa di mano. È arrivata l’ufficialità dell’accordo con cuiha acquisito il 100% diper un totale di 8di euro su base cash and debt free. Gli accordi vincolanti porteranno a integrare la società di tlc con, affiliata diin. La comunicazione era stata annunciata ed era attesa da qualche giorno ed è arrivata nella prima mattinata. Il corrispettivo della transazione avverrà interamente in contanti e sarà finanziato a debito. Il closing dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2025. “La nuova compagnia e il gruppo– si legga in una nota di– stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori a lungo ...

