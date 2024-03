(Di venerdì 15 marzo 2024)ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8di euro con l'obiettivo di integrarla con, la sua controllata in Italia. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset die Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia. Lo annunciain una nota

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Swisscom annuncia un accordo vincolante con il Gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro "con l'obiettivo di integrarla ... (liberoquotidiano)

Swisscom compra Vodafone Italia per integrarla in Fastweb

Roma, 15 mar. (askanews) - Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il Gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di integrarla con ...notizie.tiscali

Swisscom acquista il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi: Swisscom annuncia un accordo vincolante con il Gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro "con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata ...huffingtonpost

Swisscom acquista Fastweb per 8 miliardi: MILANO, 15 MAR – Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua ...lasicilia