Swiatek-Kostyuk oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Igasfiderà Martanella prima semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Entrambe sono in splendida forma, non avendo ancora lasciato per strada alcun set. La polacca ai quarti ha potuto beneficiare del ritiro della veterana danese Caroline Wozniacki nelle battute iniziali del secondo set. L’ucraina, invece, non ha avuto problemi particolari contro la russa Anastasia Potapova, giustiziera agli ottavi della nostra Jasmine Paolini. Le due giocatrici si sono incontrate nella primavera del 2021 al quarto turno del Roland Garros, con la numero uno del mondo che riuscì a chiudere la pratica in due parziali. Anche in questa circostanza saràa partire nettamente favorita secondo le quote dei ...