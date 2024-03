Svolta Danimarca | servizio militare obbligatorio anche per le donne

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilsarà estesoalle. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa dal ministro della difesa Troels Lund Poulsen, segnando un momento significativo nella storia della nazione scandinava. Con questa mossa, lasi unisce a una lista ristretta ma influente di nazioni che includono Svezia, Norvegia e Israele, dove uomini esono ugualmente tenuti a servire la patria sotto le armi. Questo segna un passo avanti non solo in termini di sicurezza nazionale, madi parità di genere, un valore profondamente radicato nella cultura scandinava.La decisione fa parte di un piano più ampio per rafforzare la sicurezza nazionale, che includel'estensione del periodo di ...