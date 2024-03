Sviluppo e post alluvione | Torselli | “Il governo Meloni fa ripartire la Toscana È una vittoria per tutti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 – “Unaperi toscani”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francescolo ripete anche il giorno dopo la firma della premiere del governatore Giani del Fondoe coesione. PRESSPHOTO Firenze, sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati. Firma accordo per loe la coesione 2021-2027 tra ile la Regione, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia, del presidente della RegioneEugenio Giani, del ministro Raffaele Fitto. Giuseppe Cabras/New Press Photo Ora non ci sono più scuse. Un miliardo complessivo tra Fsc e altre risorse per la ripartenza delladal ...