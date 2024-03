SV Darmstadt 98 vs Bayern Monaco – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 marzo 2024) Due squadre agli estremi opposti della classifica della Bundesliga si affrontano al Merck-Stadion am Bollenfalltor: l’SV98 ospita ilsabato 16 marzo pomeriggio. I bavaresi, che hanno battuto i gigliati per 8-0 nell’incontro inverso di ottobre, si recano in Assia questo fine settimana dopo aver battuto il Mainz 05 con un punteggio di 8-1 nel loro ultimo incontro. Il calcio di inzio di SV98 vsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita SV98 vsa che punto sono le due squadre SV98 Una settimana dopo l’umiliante sconfitta casalinga per 6-0 contro l’Augsburg, che ha scatenato l’indignazione dei tifosi del club, il ...