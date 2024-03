Supersex | una storia d’amore | il resto è porno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 15 marzo 2024) A volte lo ammettiamo, altre no, ma in questa vita non possiamo fare a meno di bramare lo sguardo dell’altro desiderando altrettanto ardentemente di perderci e ritrovarci in qualcuno che non siamo noi. Lo facciamo perché abbiamo bisogno di capire chi siamo, perché siamo sempre alla ricerca di un po’ di approvazione e perché, proprio per questo, non possiamo prescindere dall’amore – in qualunque forma lo si voglia intendere. E se, come si dice alla fine di, è vero che ogni bambino ha il potere di diventare un uomo – o una donna, è altrettanto vero che questa capacità sta tutta negli occhi di chi ti guarda. Quello che possiamo imparare a fare dirigere il nostro sguardo verso qualcosa o qualcuno che vale la pena di essere osservato e non fugacemente visto; e ci vuole coraggio per farlo. Tutto il. Formazione ...