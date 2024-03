"Superlavoro". Dipendenti municipali in agitazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da oggi e per 30 giorni la rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Novate proclama lo stato d’con conseguente blocco delle prestazioni straordinarie. È una risposta a seguito dello smantellamento dei servizi pubblici del Comune. "Idell’amministrazione comunale assistono impotenti al continuo smantellamento dei servizi, causato principalmente dalla mancata sostituzione del personale che raggiunge la pensione, a cui si vanno ad aggiungere le richieste di mobilità e le dimissioni diche, dovendo lavorare in un clima poco sereno e con carichi di lavoro abnormi, preferiscono andare a lavorare altrove per tutelare la propria salute psicofisica", spiegano i rappresentanti della Rsu. Questa situazione, continuano i sindacati, diventa un problema per chi resta e, oltre a farsi carico del lavoro ...