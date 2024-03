Suicidi in carcere | in poche ore Patrick Guarnieri | Jordan Tinti e Robert Lisowski di 21 | 26 e 33 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Inelle carceri italiane hanno raggiunto un numero record nel 2024, dipingendo una situazione sempre più allarmante. Nel giro diore altri 3: quelli didi 21, 26 e 33, nelle carceri di Teramo, Pavia e Secondigliano.si è impiccato neldi Teramo nel giorno del suo 21esimo compleanno. “Non ho parole per quello che è successo, per l’ennesima vittima di un sistema di detenzione che dovrebbe essere una scuola di speranza e invece si conferma teatro di vendetta”, ha scritto in un post su Instagram la senatrice Ilaria Cucchi, commentando la vicenda. Nel giro di ...