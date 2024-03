Sudtirol-Cremonese | niente passi falsi per i grigiorossi | si punta alla promozione diretta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Cremona, 15 marzo 2024 – La vittoria (preziosissima) nel duello diretto con il Como ha consentitodi consolidare la sua voglia di. Il cammino che conduce in serie A, però, è ancora lungo e ricco di ostacoli e, pur senza dimenticare, naturalmente, gli stessi lariani, il Venezia ha dimostrato di non volersi certo accontentare del terzo posto. Si preannuncia quindi una lotta serrata, giocata punto a punto sino al traguardo finale e questo rende ogni incontro particolarmente importante. Non bisogna commettereed anche un semplice errore potrebbe venire pagato a caro prezzo. Con questa consapevolezza e la giusta determinazione di dare continuità al suo percorso, la squadra di mister Stroppa domani (fischio d’inizio alle 14) renderà visita al ...

Südtirol-Cremonese, Scavone: “Playoff Difficile, ma tutto può accadere. E con Valente…”: «Le prossime sfide contro Cremonese, Como e Parma saranno decisive per le sorti biancorosse Non credo, anche se ovviamente raccogliere punti fa morale e fa muovere la classifica. Questo però non sign ...trivenetogoal

Sudtirol-Cremonese, il pronostico di Serie B: sicurezza Under: Protagonista anche la Serie B in questo sabato di grande calcio, con ben 8 partite in programma. Alle 14:00 andrà in scena il match tra Sudtirol e Cremonese ...footballnews24