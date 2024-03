Su Mediaset torna la fiction | da marzo tre nuovi appuntamenti per la prima serata

(Di venerdì 15 marzo 2024) È in arrivo un'ondata disu Canale 5. In, a partire da fineno alcune serie di cui due nuove produzioni: si tratta di Vanina – Un Vicequestore a Catania e Se potessi dirti addio, a cui si aggiunte la seconda stagione di Incastrati con Ficarra e Picone.

“Voglio dire una cosa a Pier Silvio Berlusconi”. Barbara D’Urso senza freni a Domenica In. La regina dei salotti Mediaset , oramai senza una casa da quasi un anno, si racconta a Mara Venier in quella ... (caffeinamagazine)

News TV. Ospite a Domenica In, ieri la tanto attesa intervista a Barbara D’Urso . Dopo una vita intera passata a Mediaset la presentatrice è stata “cacciata” da Pier Silvio Berlusconi a giugno, non ... (tvzap)

Chico Forti torna in Italia . L’imprenditore Italia na dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti d’America potrà finalmente essere trasferito in Italia . La vicenda dell’ex velista e produttore ... (superguidatv)

E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 17 marzo

Domenica 17 marzo alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet ... che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio ...tgcom24.mediaset

