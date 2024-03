Stupro fuori dalla discoteca | Lei è la mia fidanzata La fa uscire e la violenta Arrestato un 23enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) "No, non la fai". Notte del 14 maggio 2023, ore 2.45. Uno dei buttadellaTocqueville, una delle più frequentate della movida di corso Como a Milano, ferma un ragazzo che sta sorreggendo una diciottenne: lei non sta in piedi, fatica persino a tenere dritta la testa, i due vodka lemon bevuti nel privè l’hanno stordita. "Tranquillo, sono il fidanzato", replica sicuro il giovane, facendosi persino aiutare dall’ignaro vigilante a trasportare in auto la sua vittima. Non è vero, non è il fidanzato: i due si sono appena conosciuti, e per di più la liceale, nonostante lo stato confusionale, gli ha più volte detto di non volerlo seguiredal locale ("Sei uno str... perché non sto capendo niente"). È il subdolo prologo a una brutale e ripetuta violenza sessuale, che andrà avanti per circa un’ora in ...