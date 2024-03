Strage di Santo Stefano | Angelika Hutter a processo | «In quel momento la sua capacità di intendere e volere era grandemente scemata»

Strage di Santo Stefano, Angelika Hutter a processo: «In quel momento la sua capacità di intendere e volere era gravemente scemata»

BELLUNO - Capelli biondo cenere, maglioncino grigio: si è presentata così oggi in aula al tribunale di Belluno Angelika Hutter, la 33enne tedesca accusata del triplice omicidio ...ilgazzettino

Strage di Santo Stefano, la capacità di intendere e volere della Hutter era molto ridotta: Chiuso l’incidente probatorio, l’indagata in tribunale a Belluno. Per il giudice la donna può sostenere il processo ...mattinopadova.gelocal

Strage di Santo Stefano, oggi la prima udienza per Angelika Hutter: non ha mai saputo dare spiegazioni di quell'incidente: Santo STEFANO (BELLUNO) - La giustizia apre il primo capitolo del processo a carico di Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio 2023 investì e uccise tre persone in via Udine, ...ilgazzettino