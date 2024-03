Strage di Altavilla | la coppia diabolica a Barreca | “Dio ha un messaggio per te e ci usa come tramite”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo quanto riferito dall'avvocato di Giovanni, il 54enne sarebbe ancora in uno stato di "delirio mistico" e non avrebbe ancora realizzato lafamiliare compiuta adMilicia insieme alla figlia 17enne e ai suoi guru spirituali, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In un audio, ladei "fratelli di Dio" diceva a: "Dio ha unper te e sta usando noitramite"