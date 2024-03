Strage a Odessa | attacco Russia con missile Iskander | 16 morti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Sono almeno 16 ie 55 i feriti ricoverati in ospedale, come conferma via Telegram il governatore Oleh Kiper, dopo l'missilistico sferrato dalla. Secondo il comando meridionale ucraino, citato da Ukrainska pravda, laha usato unipersoniconell'azione di oggi. Glisono missili tattici