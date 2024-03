Strage a Odessa | attacco Russia con missile Iskander | 16 morti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il raid ha provocato la morte di numerosi soccorritori Sono almeno 16 ie 55 i feriti ricoverati in ospedale, come conferma via Telegram il governatore Oleh Kiper, dopo l'missilistico sferrato dalla. Secondo il comando meridionale ucraino, citato da Ukrainska pravda, laha usato unipersoniconell'azione