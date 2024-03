Strada 325 | test per la riapertura | i camion tornano a circolare Due fasce orarie stabilite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prato, 15 marzo 2024 – Parte la sperimentazione delle ’finestre’ di passaggio lungo la 325 . Da questa mattina alle 7 saranno attivi i bypass programmati dalla Provincia per il passaggio dei mezzi, adibiti a trasporto merci, con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate (senza limitazione di altezza) in località Le Coste- Camino, dove lo scorso 1 marzo si è staccata una frana che ha interrotto i collegamenti con la Val Bisenzio. L’ordinanza prevede dueper il passaggio dei mezzi pesanti, dalle 7 alle 8,15 del mattino e dalle 17 alle 18,15 del tardo pomeriggio. Si tratta di una prima apertura per dare ossigeno alle attività economiche della vallata, fortemente penalizzate dalla chiusura, e per favorire il passaggio di tutti i mezzi di rifornimento che devono raggiungere le località della Val Bisenzio. La circolazione sarà consentita nei due ...