“Stop ai ritardi nella liquidazione del Tfs” | la Cisl prepara le diffide all’Inps

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per i dipendenti pubblici, al momento del pensionamento, l’attesa dellapuò rivelarsi un vero e proprio incubo: ci sono stati casi di un “ritardo” anche di 7 anni. Il prossimo 9 maggio la Corte Costituzionale deciderà sulla questione deinei pagamenti delle liquidazioni ai dipendenti pubblici, una situazione che l’INPS continua a definire legittima e per la quale avrebbe anche fornito un’alternativa: un prestito a tasso agevolato (1%) per ottenere un anticipo sulla. La FNPdi Bergamo, alfine di sollecitare l’INPS ad adempiere al pagamento del TFS/TFR degli ex dipendenti pubblici, erogato con intollerabile ritardo, venendo così meno al diritto di vedersi liquidata la propria buonuscita, attiva una campagna di sensibilizzazione, raccolta e invio di una specifica diffida, volta a ...