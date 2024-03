Stemma reale per vendere marmellate | l' ultima di Meghan crea un putiferio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un nuovo brand sui social peroggetti per la cucina, prodotti comee creme spalmabili, ma anche un programma su Netflix di ricette e benessere.Markle ha lanciato la sua avventura imprenditoriale calamitando l'attenzione di un gran numero di utenti di Instagram. Il nome scelto è American Riviera Orchard e, come spiega il Daily Mail, "la natura dell'attività non è chiara", ma "sta già catturando l'attenzione dei fan reali". Infatti si pensa che il lancio del marchio sia accompagnato da una nuova serie Netflix in cui la moglie del principe Harry realizzerà e venderà i propri prodotti. Tuttavia il tabloid nota che la grafica color pastello include "un logo che ha una sorprendente somiglianza con unoe sembra essere le iniziali 'A' e 'R' - presumibilmente per ...